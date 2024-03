Journée de deuil à Moscou

La file d'attente parait sans fin. Les Russes viennent par milliers se recueillir devant la salle de concert pour rendre hommage aux victimes, des adultes, mais aussi des enfants. L'émotion reste vive, deux jours après l'attentat. À quelques kilomètres de là, un centre a été ouvert pour accueillir les proches de ceux qui étaient au concert. Ils tentent désespérément d'avoir des nouvelles. Dans les hôpitaux, les médecins prennent en charge une centaine de blessés, certains dans un état grave. Trouver les noms des victimes est un travail ardu. Selon Andrei Vorobyov, gouverneur de la région de Moscou (Russie), "50 personnes ont été identifiées parmi les victimes. Et à cette heure, on compte 133 morts". Le bilan pourrait s'alourdir, les secours sentent encore les décombres, avec des chiens notamment. Des équipements lourds ont enfin pu être installés dans l'enceinte pour démanteler les structures endommagées et évacuer les débris. TF1 | Reportage F. Agnès