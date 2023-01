Journée de grève, la première d'une longue série ?

Très probablement, il y aura d'autres jours de grèves. Nous le saurons ce jeudi soir puisque tous les syndicats viennent de se rassembler et de décider d'un calendrier, peut-être, commun. Par contre, il y a peu d'informations concernant ce calendrier. Mais la date sur la table sera pour le jeudi 26 janvier prochain. D'autre part, on parle également du six février. Certains syndicats aimeraient une grève plus longue de 48 heures ou même de 72 heures, d'autres, des manifestations reconductibles. En-tout-cas, les manifestants sont déterminés avant le départ à 14 heures. Ils espèrent ainsi rassembler plus d'un million de personnes. C'est plus que les 800 000 lors du précédent projet de réforme des retraites, en décembre 2019. TF1 | Duplex Pierre Galacio