Journée de la procrastination... on verra demain !

On ne pouvait pas attendre demain pour vous poser la question : allez-vous remettre à plus tard des choses que vous devez faire aujourd'hui ? Procrastiner, c'est même pour certains une philosophie de vie, un luxe dans la folie du quotidien : "Ça permet d'avoir cette liberté de se dire, je peux reporter des choses. Quand j'ai envie, je le fais". Et surtout parce que nous faisons d'abord ce qui nous fait plaisir. Près de 20% de la population procrastinerait occasionnellement. Un phénomène qui concerne 50% des jeunes de moins de 25 ans. À force de remettre à demain, Marie et Pauline sont donc au pied du mur. Selon des études, plus on a pris l'habitude de procrastiner, plus il est difficile de s'en défaire. Et l'on a plus tendance à reporter nos tâches à la maison qu'au boulot. Quelques astuces pour s'en sortir : faire une liste des tâches, fractionner les choses qui nous semblent difficiles à réaliser. Comme cette pile de vaisselle... elle attendra demain. TF1 | Reportage O. Couchard, J. Chaize