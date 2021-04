Comment l’érosion menace le littoral

Cette partie du littoral de Vias s’appelle la Côte ouest. C’était un accès direct à la plage. Il faut imaginer ici des pêcheurs à la traîne, des cabanons et au moins trois rangées de parasols. Il y avait une plage immense avec du sable très fin. Depuis les années 50, la mer a gagné du terrain. Une tempête dans les années 90 a englouti dix mètres de jardin. La famille d'Amalia Romero a alors posé des rochers à ses frais, mais la mer continue de ronger ses pensées. "Toutes ces tempêtes qu’on a vécues et tout, maintenant, je les supporte difficilement", confie l'habitante. La Côte ouest est officiellement une zone naturelle non urbanisée, donc pas d’investissement pour une digue de protection. Mais ici vivent près de 2 000 résidents en toute légalité. Tous les espoirs reposent désormais sur un projet de filet immergé. L’objectif est de créer une dune sous-marine pour freiner la houle. Mais l’État suit une autre piste : faire reculer toutes les habitations de 180 mètres dans les terres. Reculer, c’est la grande inquiétude, surtout pour les sept campings en front de mer. Alors le propriétaire s’accroche à ces rochers.