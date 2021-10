Journée des aidants : elle dévoue son quotidien à sa sœur polyhandicapée

Les journées de Léonara Rzakandrainy, 26 ans, commencent toujours par le même rituel : aider sa grande sœur polyhandicapée à sortir du lit. Toute une logistique à répéter jusqu'à cinq fois par jour. Selon elle, cela représente en moyenne trois heures par jour. Avec sa maman, elles sont deux à dévouer leur quotidien à Joyce, 34 ans. Prendre le petit-déjeuner ou même s'amuser devant la télévision, tous ces gestes anodins requièrent la présence de la jeune femme. Cette jeune aidant consacre 60% de son temps à sa sœur. Et quand elle télétravaille, elle ne peut jamais s'adonner pleinement à son métier. "Il y a toujours cette charge mentale en fond sonore", précise-t-elle. Pour la maman, Maryse Rajaonarivelo, la paralysie cérébrale de sa fille aînée est trop lourde à porter seule. Elle a vu sa cadette lui prêter main forte dès l'âge de six ans, bien trop jeune pour devenir aidante selon elle : "c'est une grosse culpabilité, car je lui ai volé des années de sa vie". Léonara se bat pour plus de reconnaissance du statut de jeune aidant. Actuellement, elle ne bénéficie d'aucune aide financière.