Journée du sommeil : de plus en plus de jeunes souffrent de troubles

Les troubles du sommeil concerneraient plus d’un Français sur deux, et les plus jeunes n’y échappent pas. Eva Metz a 17 ans et elle souffre d’hypersomnie. Elle a beau dormir, mais elle ne récupère pas. Ses nuits sont plus longues que ses jours, avec des conséquences au lycée. "En cours, la première chose à laquelle je pense, ce n’est pas forcément écouter ou suivre le cours, mais c’est lutter contre le sommeil", témoigne-t-elle. L’hypersomnie est une pathologie qui peut s’avérer compliquée pour le patient, souvent épuisé, comme pour ses proches. Angélique Metz, la mère d’Eva, a d’abord mis cet excès de sommeil sur le compte de l’adolescence ou même d’un manque de vitamines. Mais l’hypersomnie, c’est autre chose. "La fatigue va être extrême et va engendrer des moments de déprime et de colère. L’entourage doit rester attentif à tout ça et l’accompagner dans sa pathologie", lance-t-elle. Pour Eva, la solution est peut-être médicamenteuse. Marc Pfindel, professionnel du sommeil, constate que les perturbations de notre horloge biologique interviennent de plus en plus jeune. Attention aux écrans, à abandonner 1h30 avant de se coucher. TF1 | Reportage J. Rieg-Bovin, L. Claudepierre