Journée internationale du cancer des enfants : des "massages magiques" pour améliorer leur bien-être

Pour mieux prendre en charge la douleur et l'angoisse des enfants hospitalisés atteints de cancer pédiatrique, un massage qui leur est adapté a été développé. Près d'une vingtaine d'établissements publics et privés le proposent déjà. À l'Institut Curie à Paris, cette technique est enseignée, aussi bien aux parents qu'au personnel soignant afin d'améliorer la qualité des soins. Une méthode qui permet de partager des moments privilégiés avec les enfants et par la même occasion, leur permet de s'évader.