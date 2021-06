Journée mondiale contre l’abandon des animaux de compagnie : Marie-Laure leur consacre sa vie

Dans son refuge des Yvelines, Marie-Laure Caron connaît chacun de ses pensionnaires : une centaine de chiens et presque deux fois plus de chats. "Mon travail, c'est de faire en sorte qu'ils restent le moins longtemps possible chez nous et qu'ils partent très vite", explique la jeune femme. Une fois par semaine, Marie-Laure et sa sœur jumelle Claire s'offrent une virée à cheval avec leurs filles et leur petit âne. Des animaux libres de toute entrave, elles n'ont jamais imaginé les choses autrement. Leur détermination l'emporte toujours comme à treize ans, lorsqu'elles décident de devenir végétariennes. Une fois, une dame âgée s'est laissée déborder avec une vingtaine de chats dans et autour de sa maison. Une saisie s'impose pour le bien de tous. Dans ces situations délicates, leur tandem fait des merveilles. De retour chez elle, Marie-Laure n'a pas fini avec les animaux. Elle a cinq chiens, huit chats, trois chevaux et un âne. On se croirait au travail. Par ailleurs, la jeune femme compte ne pas dévier de sa trajectoire et poursuivra son combat.