Journée mondiale de la frite belge

Ne comptez pas sur les Belges pour dire non à une barquette de frites. C'est un plat dont ils raffolent. Ces derniers en mangent régulièrement, et chaque famille en consomme en moyenne seize kilos par an rien qu'à la maison. Ce 1er août 2019, les Belges fêtent la journée mondiale de la frite. Cette dernière est l'emblème gastronomique de leur pays.