Journée mondiale de la frite belge : une fois !

Avec ou sans sauce, en cornet ou en barquette, la frite est un incontournable de la Belgique. À Bruxelles, personne ne peut s’en passer. Ce sont les meilleures frites du monde, paraît-il. Elles sont célébrées ce lundi 1er août, car c’est la journée internationale de la frite belge. Mais qu’ont-elles de si spécial ? Dans une authentique friterie bruxelloise, on y fait les frites depuis 40 ans. Dans l’établissement, les pommes dorées sont plus qu’un plat, c’est même tout un art de vivre. Hugues Henry est tellement fier de son patrimoine culinaire qu’il a créé chez lui, un musée dédié à ce petit bâtonnet doré. Bandes dessinées, chaussettes et fauteuil, tout a la frite pour emblème. "Il y a de tout, parce que la frite, c’est un univers. Et l’important, c’est de pouvoir aller au-delà de ce bâtonnet de pomme de terre", explique-t-il. Les Belges sont incontestablement les champions du monde de la consommation de la frite. Annuellement, ils en mangent seize kilos par personne. TF1 | Reportage T. Copleux, T. Chartier