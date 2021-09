Journées européennes du patrimoine : à la découverte de la basilique Saint-Donatien à Nantes

Dressée fièrement sur ses deux tours, la basilique Saint-Donatien revit. Après la cathédrale, elle est l'emblème du patrimoine religieux nantais. La revoir de nouveau est une grande fierté pour Pierrick, un habitué du lieu. "Ils ont fait un travail remarquable et on retrouve notre basilique flambant neuve", se réjouit-il. Un sourire de gloire car le 15 juin 2015, un violent incendie ravage la toiture. Tous les habitants se souviennent de cette image, un crève-cœur. En une trentaine de minutes, le feu d'origine accidentelle affaiblit toute la structure. Six ans de travaux sont nécessaires pour reprendre la basilique, du sol au plafond. Les combles ont été repensés pour éviter pareil drame. Il y a encore quelques mois, 40 à 60 personnes travaillaient en permanence sur le chantier. Un chantier hors-norme qui aura coûté au total treize millions d'euros. Depuis quelques jours, la communauté chrétienne retrouve son lieu de prière, avec de belles surprises. Des visites guidées sont organisées lors des Journées européennes du patrimoine. C'est la première fois en six ans que la basilique sera ouverte au public.