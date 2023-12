Vacances et jours fériés : comment optimiser vos congés en 2024

Cette année, il y a un cadeau inattendu du père Noël : le calendrier. Dix jours fériés sur onze tombent en semaine. Seul le 14 juillet est un dimanche. Dix sur onze, c'est le meilleur score possible, n'espérez pas mieux ! D'autant que six d'entre eux tombent des lundis ou vendredis. Au mois de novembre, vous aurez par exemple deux week-ends de trois jours. Mais à y regarder de plus près, il y a une autre particularité au mois de mai. Deux jours fériés la même semaine, c'est tout simplement exceptionnel, ça n'arrive que cinq fois par siècle. Au mois de mai, c'est le bon plan l'année prochaine. En cumulant trois week-ends et trois jours fériés, vous pourrez profiter de seize jours de repos en posant seulement sept jours de congés. Mais attention, mieux vaut être prévoyant. Un peu d'organisation, c'est le prix à payer pour profiter de ce calendrier très favorable. Cerise sur le gâteau, pour les professionnels du tourisme, un jour férié en semaine, c'est jusqu'à trois milliards d'euros d'activité supplémentaires. TF1 | Reportage L. Zajdela, M. Desmoulins, B. Sisco