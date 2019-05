Les jours fériés en milieu de semaine compliquent la tâche des travailleurs

Le pays compte quatre jours fériés en milieu de semaine. Les entreprises doivent adapter leur planning et leurs activités en fonction de cela. Une situation difficile pour celles-ci qui sont obligées de tourner au ralenti et voir leurs chiffres d'affaires baisser considérablement. Le secteur de l'industrie en est le plus touché tandis que le tourisme et la restauration en profitent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.