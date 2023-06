Jours fériés, un bon cru pour les ponts ?

Nous avons sorti le calendrier de l'année à venir. Première bonne nouvelle, quatre jours fériés tomberont un lundi, à commencer par Noël et le Nouvel An. Pâques, ce n'est pas une blague, sera un 1er avril, et la Pentecôte, le 20 mai. Un peu plus loin dans l'année, nous avons scruté le mois de mai. Une semaine attire notre attention. Entre les week-ends du 4 et 5 et du 11 et 12 mai, le 8 et 9 sont fériés. Ne reste plus que trois jours à poser pour obtenir neuf jours de vacances. C'est la semaine à ne surtout pas rater. Mais il n'y a pas que des bonnes surprises. L'année prochaine compte aussi son lot de jours fériés moins intéressants : le samedi 11 novembre et le dimanche 14 juillet. "On aurait préféré que ça soit un lundi ou un vendredi", lance une passante. Maintenant que vous avez le mode d'emploi, à vous de jouer pour trouver la meilleure combinaison. TF1 | Reportage J. Maviert, J.Y. Chamblay