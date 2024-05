Ils ont ouvert un commerce dans leur jardin

À première vue, on pourrait croire à un simple barbecue entre amis. Nous sommes en fait dans un restaurant niché dans le jardin d'Antoine et Cathy. Antoine Gonzalez est restaurateur de métier. Il y a trois ans, il a eu l'idée de créer cette guinguette chez lui, où il reçoit désormais du public et des amis. Idéal pour le couple, car il n'y a pas de loyer à payer et le confort de travailler depuis chez soi. Le cadre est intimiste et le menu composé de viandes haut de gamme qui séduisent. "Je trouve l'idée très bonne, car ils ont vraiment le jardin parfait pour faire ça", confie une cliente. Cultiver la relation avec ses clients pour retrouver le plaisir de travailler, c'est aussi ce que fait Brigitte Chamayou. Après 20 ans passés à être salariée, elle a décidé de créer son propre salon miniature au fond de son jardin. Une indépendance qui lui permet d'être plus sereine dans son emploi du temps. Chouchoutés, ses clients parlent de Brigitte comme d'une véritable amie. Adapter sa passion au confort de travailler depuis chez soi séduit de plus en plus d'autoentrepreneurs. TF1 | Reportage E. Vinzent, M. Larradet, F. Guinle