"Joyeuse retraite 2", des vacances mouvementées

Ces retraités ont planifié des vacances de rêve au Portugal, mais cumulent les ennuis : maison encore en travaux et petits-enfants égarés. "La plus grosse bêtise pour moi, ce n'est pas de prendre les enfants, c'est de renverser la voiture. C'est une drôle de hiérarchie", raconte l'actrice Michèle Laroque. Un couple infernal de retraités déjà vu au cinéma en 2019 dans un premier film. Ils tentaient alors de fuir l'Hexagone et leurs enfants pour se la couler douce. Le premier volet avait séduit plus d'un million de spectateurs. Les vacances au Portugal leur porteront-elles chance ? Réponses à partir de ce mercredi dans les salles. TF1 | Reportage S. De Vaissière, S. Fortin