JPP : la Picardie salue l’enfant du pays

Ce jeudi matin, Amiens se réveille orpheline. La disparition du Picard le plus célèbre de l'Hexagone provoque ici un profond chagrin. "Il va nous manquer", "c'est un père pour nous", "c'était quelqu'un d'important pour la ville", lancent des passants. C'est Notre-Dame d'Amiens qui caractérise le plus le lien le plus fort entre Jean-Pierre Pernaut et sa région. Il l'appelait "sa cathédrale" et c'est ici qu'il est venu tourner son tout dernier reportage au printemps dernier. Né en 1950 à Amiens, Jean-Pierre avait réalisé un stage au Courrier Picard. Il y a laissé une empreinte très forte de proximité, dont l'amour de sa région. De la baie de Somme aux hortillonnages, Jean-Pierre a fait rayonner les quatre coins de la Picardie à l'antenne. Il l'a rendu célèbre dans tout le pays. Si la Picardie et tous les Picards sont tristes ce jeudi, ils sont aussi reconnaissants et plein de gratitude. Alors, pour tout cela, "merci Jean-Pierre, nous non plus, on ne t'oubliera jamais". TF1 | Reportage G. Delobette, B. Agirbas