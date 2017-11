Dès l'Antiquité, le domaine de Ripaille était une villa prospère comme en témoignent les importantes ruines. Au Moyen Âge, un château est érigé par les différents comtes et des ducs de Savoie. Aujourd'hui, la forteresse est un lieu où résidents et visiteurs viennent se « ressourcer » dans son calme et sa beauté naturelle.