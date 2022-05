Jubilé de la reine d’Angleterre : Harry et Meghan seront là !

C'est une décision qui a surpris tout le Royaume-Uni. Le prince Harry et son épouse Meghan Markle, exilés aux États-Unis, ont annoncé qu'ils participeront au jubilé de la reine Elizabeth pour ses 70 ans de règne. Lundi, en public, la reine s'affichait souriante et en pleine forme pour le traditionnel spectacle des fleurs de Chelsea à Londres. Mais en coulisse, elle s'est montrée intransigeante. Son fils, le prince Andrew, accusé d'agression sexuelle, son petit-fils Harry et son épouse Meghan seront privés de photo de famille sur le balcon lors du jubilé. La dernière apparition publique du couple avec la famille royale remonte à 2020, lors de la journée du Commonwealth. En privé, Harry et Meghan ont pourtant rencontré la reine elle-même, en toute discrétion au mois d'avril, à l'occasion d'un séjour en Europe. Les relations entre le couple et la couronne sont elles définitivement rompues ? Pas tout à fait. Il participera bien à des événements lors du jubilé entre le 2 et le 5 juin. TF1 | Reportage I. Bornacin, O. Santicchi