Jubilé de la reine : les Anglais se préparent déjà

Il ne faut surtout pas se fier aux apparences. Sous ces chapeaux à poils d'ours noirs se cachent en fait, des soldats d'élite qui préparent, on ne peut plus sérieusement, le jubilé de platine de la reine d'Angleterre. Elle a 96 ans, dont 70 ans passés à régner. Cela fait d'Elizabeth II, la monarque la plus âgée du monde, et la première Britannique à avoir régné aussi longtemps. "Elle a décidé de se consacrer à son pays dès le début", dit une Londonienne. Dans un magasin, les souvenirs à l'effigie de la reine sont partout et se vendent à nouveau. Après une pandémie qui a largement fragilisé les commerces, le jubilé est une occasion en or pour relancer les affaires. Pour que les sujets de sa royale majesté continuent de penser à elle en buvant, une brasserie a créé une bière spéciale pour son anniversaire. Pour profiter de cet événement exceptionnel, les Britanniques bénéficieront d'un jour férié supplémentaire et les pubs resteront ouverts plus tard qu'à l'accoutumé. TF1 | Reportage H. Dreyfus, S. Cherifi