Jubilé de la reine : l'heure est à la fête

L'équipe de TF1 va sillonner la ville dans un taxi pour voir un peu partout comment les Britanniques célèbrent ces quatre jours de fête. Pour l'occasion, il y aura un dispositif particulier et impressionnant. De son côté, la presse, elle aussi, est déjà aux couleurs de la reine. L'une d'elles titre, par exemple, "Gloire et joie depuis 70 ans". Par ailleurs, nous savons tous qu'en Grande-Bretagne, on adore les produits dérivés. Dans la boutique officielle de la reine, on a notamment trouvé des biscuits, la boîte de thé officielle bien évidemment pour le jubilé. Et puis, un petit clin d’œil à la France avec des bouteilles officielles vin pétillant ou champagne, à boire avec modération. TF1 | Duplex F-X MENAGE