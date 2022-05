Jubilé d’Elizabeth II : l’année si particulière de la reine

Depuis mi-mai, la reine Elizabeth II, 96 ans, multiplie les apparitions et semble à chaque fois en pleine forme. Entre une visite d'exposition florale et des applaudissements avec enthousiasme lors d'un spectacle, elle n'a jamais été aussi occupée en 2022. Et les Britanniques n'en ont rien manqué. Depuis plus d'un an, la préoccupation autour de la santé de la souveraine n'a cessé de s'intensifier. En avril 2021, Élisabeth II est devenue veuve apparaissant seule aux obsèques de son époux en pleine pandémie. Six mois plus tard, ses problèmes de mobilité s'affichent au grand jour. En un an, la reine n'est presque pas sortie de ses résidences royales. Pour elle, pas de COP26, pas de cérémonie des anciens combattants, pas de discours au Parlement, et à cela, s'ajoutent les problèmes familiaux. Rien ne lui aura été épargné. La reine attrape même le coronavirus en février dernier suscitant l'inquiétude de ses sujets. Jeudi, elle montrera l'image d'une reine forte, prête désormais à célébrer un événement unique, un record absolu dans la monarchie britannique : un jubilé de platine, 70 ans de règne. TF1 | Reportage E. Stern, L. Barbazanges