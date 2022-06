Jubilé : les célébrations se poursuivent sans la reine

En l'absence de la reine, tous les regards sont braqués sur le prince Harry et Meghan. Restés en coulisses jeudi et sans fonction officielle au Royaume-Uni depuis deux ans, ils apparaissent enfin. "C'est merveilleux de les voir. C'est la nouvelle génération, ce sont les jeunes. Tout le monde ne les aime pas, mais moi oui. Ils ne viennent pas souvent au Royaume-Uni, alors je suis très excitée de les voir" ; "C'est génial de les voir et profiter de l'atmosphère", confient des spectatrices. Autour de la cathédrale Saint-Paul, des milliers de personnes ont tenu à être présentes. Britanniques, comme touristes, tous ont été compréhensifs face à l'absence de la reine. "Avec l'âge qu'elle a, ça fait beaucoup d'événements en peu de temps", lance une dame. Membres de la famille royale, comme la fille de la reine, William et Kate, mais aussi des politiques, 400 personnes, triées sur le volet, assistent à cette messe en l'honneur de la reine. Samedi, les festivités se poursuivront autour de courses hippiques avec le Derby d'Epsom. Et nul ne sait encore si la reine sera présente. TF1 | Reportage N. Pellerin, E. Stern, E. Barbazanges