Jugée peu rentable, l'usine Knorr de Duppigheim va fermer

À l'extérieur de l'usine, 261 croix sont affichées comme autant d'emplois supprimés. Après plusieurs mois de négociations, le PSE, Plan de sauvegarde de l'emploi, a finalement été signé dans la nuit du lundi. Pour les salariés, réduits à l'inactivité, Knorr c'est désormais la soupe à la grimace. Magalie par exemple a commencé à travailler chez Knorr à 18 ans. Pour 26 ans d'ancienneté, elle devrait toucher un peu plus de 70 000 euros bruts, le minimum légal. À Duppigheim, un village tout proche, on se sent solidaire des salariés. Ce qui est normal, car certains vivent ici et participent à la vie de la communauté. Duppigheim va perdre d'importantes rentrées financières, mais il n'est pas le seul village concerné. Les salariés de Knorr vivent dans toutes les communes environnantes. Le PSE a été validé cette nuit, mais deux syndicats sur cinq ont refusé de le signer. Ils en appellent à la direction du travail, un baroud d'honneur pour une fermeture inéluctable.