Juin 2022 : 23 jours d’orages sur 24 et un record d’impacts de foudre

Jamais un mois de juin n'avait pas été aussi électrique. Il offre parfois un spectacle hypnotisant comme là, à Paris au début du mois. En tout, 180 000 éclairs ont déjà touché le pays et c'est à Chardonnay en Saône-et-Loire, que la foudre a le plus frappé selon Météo-France. Ce sont 73 éclairs au kilomètre carré dans cette commune d'à peine 200 habitants. Heureusement là-bas, pas de dégâts sur les maisons ou les vignes, mais un quotidien perturbé. C'est une incommodité, comparé aux dégâts que la foudre peut causer. Depuis le début du mois, plusieurs maisons ont été incendiées après ces orages comme là en Seine-et-Marne. Ces orages, accompagnés de pluies et de grêles, ont aussi causé beaucoup de dégâts en ville et dans les champs. Ces phénomènes orageux se produisent lorsque les températures sont très élevées. Le mois de juin a connu des périodes de canicule, mais normalement, l'air froid qui arrive après est censé atténuer le phénomène. TF1 | Reportage I. Bornacin, E. Payró, T. Gathy