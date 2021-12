Julbord, le surprenant banquet de Noël suédois

Au bord d'un lac gelé, derrière des forêts blanches, une famille nous attend. Nous sommes invités au Julbord, le repas incontournable à Noël en Suède. De la grand-mère Ingrid au petit-fils Jakob, tout le monde est mis à contribution. Au menu : des boulettes de viande, des choux de Bruxelles et les fameuses petites saucisses. Cette charcuterie, typique, est produite dans une fabrique tenue par Anders. A Noël, il n'arrête pas. Saucisse à la bière, prinskorv, salami local... ce ne sont pas les spécialités qui manquent. A la nuit tombée, le dîner s'annonce animé. A chaque bouchée, ils se déhanchent et chantent. Une vingtaine de plats sont servis. Seule règle à retenir : toujours manger le froid avant le chaud. Accompagné de bière locale et de fromage, le dîner est gargantuesque. Au dessert : riz au lait, salade d'agrumes à la cannelle et maison de pain d'épices. En Suède, les nuits sont longues certes, mais les festins de Noël le sont encore plus. TF1 | Reportage Q. Fichet, C. Moutot