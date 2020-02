"Jules Verne", une comédie musicale familiale

Le spectacle "Jules Verne" nous embarque dans l'incroyable univers de celui à qui l'on doit "Vingt Mille Lieues sous les mers", "Le Tour du monde en quatre-vingts jours" et "Voyage au centre de la Terre". On y retrouve quelques personnages de ses plus grands récits tels que le capitaine Nemo, Phileas Fogg ou Michel Strogoff. Chansons, chorégraphies, humour... viennent agrémenter le show. Un spectacle plein de fantaisies qui plaira aux petits comme aux grands, à découvrir au Théâtre Edouard VII. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.