Julien, 33 ans : la fine lame du rémoulage

Le jour se lève sur le Bocage normand. Julien Colé est déjà dans son camion et va comme tous les matins, se placer sur l'un des marchés du Cotentin. Ce mercredi, c'est celui de Valognes (Manche). C'est là que ce jeune rémouleur s'est installé la première fois, il y a juste neuf mois. Depuis, il se présente comme heureux, car avec le bouche-à-oreille les clients ne manquent pas. Dans son camion, il a tout le nécessaire, ses machines et ses pierres à aiguiser. Le rémouleur ou repasseur comme on l'appelait auparavant, est un métier qui se perd et dont le nom est inconnu des jeunes générations. Pourtant, c'est ce métier de solitaire, où la précision est de rigueur, qui a plu à Julien, à tout juste 33 ans. C'est un savoir-faire qui permet à l'acier de retrouver son éclat et son tranchant. Il répare vraiment tout ce qui coupe, comme ces lames de tondeuse indispensables pour ce professionnel. Il récupère même des objets aussi insolites que le poussoir à pizza de son voisin pizzaiolo. TF1 | Reportage M.L. Bonnemain, X. Boucher, L. Renault