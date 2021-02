Julien Clerc de retour avec l’album "Terrien"

Ce vendredi sort le nouvel album de Julien Clerc, "Terrien". Un disque qu'il a en partie réalisé durant la période de confinement. "Je ne pense pas que ce soient des chansons de confinement, sauf que j'étais dans une chambre avec un petit clavier pour ne pas déranger le reste de la maison", confie le chanteur. Comme toujours, Julien Clerc compose à partir de textes écrits pour lui. "Mon refuge", le titre de la chanson phare de l'album, est par exemple signé de la jeune chanteuse Clara Luciani. "Rien que la structure du texte m'a inspiré une musique", raconte-t-il. Cet album réunit de belles signatures, à savoir Carla Bruni, Didier Barbelivien ou encore Bernard Lavilliers. Des textes qui sont passés par le piano de Julien Clerc et sa lecture attentive. "Je vais vivre avec tout ça le reste de ma vie, je vais chanter ça souvent. Sur scène, il faut que je sois parfaitement heureux avec le texte", explique-t-il. La scène, Julien Clerc et son public espèrent la retrouver le plus tôt possible.