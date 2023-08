L'émouvant hommage de Julien Clerc à son frère

À peine arrivé sur scène, il est déjà ovationné par le public. Puis Julien Clerc entame sa première chanson, comme un message adressé à son frère, décédé mardi dans un accident d'avion. Et très vite, feuille à la main, il rend hommage à Gérard Leclerc, qui devait assister à son concert. "Gérard, il a assisté à mon concert depuis 50 ans, fidèlement, et jamais dans le jugement. Et vous savez, c'est agréable d'être admiré par son petit frère. Et si vous me permettez, je vais chanter, chanter pour dire à mon frère que je l'aime", dit l'artiste. Ce jeudi soir, près de 1 500 personnes ont assisté au spectacle. Une représentation particulière pour l'artiste et le public. Pendant près de deux heures, Julien Clerc va enchaîner des reprises de chansons françaises et ses grands succès. Les spectateurs sont conquis. "Je vais me coucher les étoiles plein les yeux", dit une spectatrice. Des étoiles plein les yeux, ce concert à La Baule (Loire-Atlantique) est un hommage, une communion, un moment de partage qui restera unique. TF1| Reportage N. Hesse, X. Baumel