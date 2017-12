Julien Doré clôture sa tournée à l'AccorHotels Arena

Cela faisait dix ans que Julien Doré a remporté "Nouvelle Star". Ce mercredi 20 décembre 2017, il va clôturer sa tournée annuelle à l’AccorHotels Arena. Le concert est déjà à guichet fermé. La star et ses musiciens n'ont qu'une ambition en tête : être à la hauteur des attentes des publics. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.