Jullouville: les commémorations du Débarquement se poursuivent

A Jullouville, Piper Opération Cobra fait découvrir au public un tout autre univers et une toute autre époque. Pour la commémoration du Débarquement, un camp militaire a été reconstitué avec des jeeps, des tanks et des amateurs en tenue d'époque. Les visiteurs sont impressionnés. Ces derniers ont même eu droit à une visite surprise de la Patrouille de France avant le grand meeting du 4 août 2019.