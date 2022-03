Jumelée avec Berdiansk, la Seyne-sur-Mer s’inquiète

Christian Barlo, ancien conseiller municipal de la Seyne-sur-Mer, garde chez lui précieusement les souvenirs de ses dernières visites à Berdiansk. Il s'agit de quelques bibelots et surtout les traces indélébiles d'une amitié franco-ukrainienne tissée depuis un demi-siècle entre deux villes. Mais depuis quelques jours, c'est l'inquiétude qui prédomine chez Christian et chez de nombreux Seynois qui ont perdu le contact avec leurs amis ukrainiens. La situation préoccupe également Marie Claude Paganelli-Argiolas, car elle n'a plus de nouvelles. Elle espère vite reprendre contact, car Berdiansk fait partie de son histoire familiale. En 1973, sa mère faisait partie de l'équipe qui a noué ce partenariat. Aujourd'hui, elle organise avec l'équipe municipale en place les conditions de l'accueil de réfugiés. Un gymnase flambant neuf, qui servait jusqu'alors de centre de vaccination, va être aménagé dans les prochaines heures. L'objectif est de venir en aide aux réfugiés ukrainiens, et suivre une histoire d'amitié qui a débuté ici au siècle dernier. TF1 | Reportage M. Perrot, S. Fargeot