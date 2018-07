Jumièges : un paradis au cœur des boucles de la Seine

Le fleuve de la Seine est connu pour rythmer le quotidien des villages environnant, à l'image de Jumièges. Ce petit coin de paradis est réputé pour ses longues balades au bord de l'eau et pour sa célèbre abbaye Saint-Pierre de Jumièges. Cette dernière est en effet un vestige du XVIème siècle et l'un des sites touristiques les plus visités du pays car il fait partie des plus anciens monastères bénédictins. Par ailleurs, Jumièges offrent également d'autres privilèges sur la route des fruits, avec une variété de produits agricoles tout au long de l'année. Sans compter les herbes sauvages qui poussent le long de la rive et qui font aussi la particularité du site. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.