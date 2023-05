Jungle des promos, on ne sait plus à quel prix se vouer

Les enseignes n'ont pas voulu nous recevoir. Alors, nous avons fait nos courses en caméra discrète ce lundi matin. Premier constat : les affiches vantant les promotions sont partout dans chaque rayon. Nous avons eu du mal à nous retrouver, et vous ? "Impossible ! Et pourtant, j’ai fait des études" ; "On ne sait même plus quoi regarder, à quoi s'en tenir vraiment" ; "C'est trop mélangé, puis on ne sait pas, mes articles sont mal étiquetés", témoignent quelques clients. Dans cette jungle, depuis deux mois, vous n'avez pas pu les manquer : les paniers anti-inflations. Des centaines de prix bloqués mis en place par les enseignes à la demande du gouvernement. Les clients rencontrés ce matin estiment n'avoir pas vraiment vu la différence. En plus forte hausse, il y a les produits alimentaires. Ils ont augmenté de 15% en un an, selon l'Insee. Christine et Hervé, des habitants du Rhône, ont décidé de n'acheter désormais que ce dont ils ont vraiment besoin. TF1 | Reportage G.Charnay, D.Paturel