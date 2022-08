Jura, les sports d'hiver... en été !

Pour découvrir les paysages du Jura, pas besoin de beaucoup d’équipements. Une bonne paire de chaussures et nous voilà prêts à arpenter la forêt du Risoux. Jean-Michel Lacroix, guide, présente son Jura à ses touristes venus de tout l’Hexagone. Très vite, deux groupes se détachent : les enfants devant et les parents derrière. Après quelques kilomètres à l’ombre des arbres, le panorama apparaît. On change même de pays. Le Jura, terre de randonnée, mais aussi de biathlon même en été. Pas de neige en août donc pas de ski. Le parcours se fait en trottinette. Les plus jeunes sont ravis de s’initier aux sports champions olympiques. Technique et précision, un jeu d’enfant. Il n’y a pas que les biathlètes qui s’entraînent l’été. Ces grands sportifs aussi doivent garder la forme. En attendant de retrouver leurs traîneaux, ces chiens d'attelage vont tirer des trottinettes. Une activité inattendue pour les enfants. Les huskies sont bien contents de dégourdir les pattes. TF1 | Reportage E. Payro, T. Gathy