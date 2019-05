Jura : les vignes ont souffert du gel

La vague de froid qui s'est abattue sur le Jura a été lourde pour les viticulteurs. Bien qu'ils aient lutté pour maintenir des températures supportables, le gel a eu raison des vignes. Chez certains viticulteurs, on déplore jusqu'à 90% de pertes. A un mois de l'été, tous espèrent que le pire est passé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.