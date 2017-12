Jurançon : les dernières vendanges de l'année ont été récoltées

A Jurançon, les vignerons récoltent les dernières vendanges de l'année. Amassées en saison de fête, c'est dans la joie que les viticulteurs prélèvent les dernières grappes de raisins dorées. Ces dernières sont entièrement prélevées à la main et sont ensuite acheminées à la cave. Contrairement aux autres régions viticoles françaises, les Pyrénées-Atlantiques ont été épargnées par le gel cette année. Il en résulte que la récolte du Jurançon est bonne et que le cru 2017 s'annonce comme l'an passé, exceptionnel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.