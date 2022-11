Jus de fruit : les Français moins pressés d'en boire

En cette journée de promotion, c'est l'affluence des grands jours dans ce supermarché, à l'exception d'un rayon, celui des jus de fruits. "J’ai d'abord le goût du sucre avant le goût du fruit et ça me dérange beaucoup", nous confie une cliente. Les consommateurs sont de plus en plus attentifs à la quantité de sucre. Alors pour satisfaire sa clientèle, le responsable réorganise son rayon. Officiellement classés dans la catégorie des boissons sucrés et au même titre que les sodas, les ventes de jus de fruits diminuent de 2 à 3% par an depuis plusieurs années. Pour la nutritionniste, Vanessa Bedjaï-Haddad, les jus de fruits ne sont pas à bannir, ce qui compte, c'est surtout la quantité. Si les consommateurs se détournent des jus de fruits industriels, l'orange fraîchement pressée elle, fait toujours recette. On peut le constater à la terrasse d’un café. Avec une consommation de 18 litres par personne et par an, l'Hexagone reste le deuxième plus gros marché pour le jus de fruit en Europe, juste après l'Allemagne. TF1 | Reportage E. Binet, H. P. Amar