Jusqu'à 10 000 euros de prime pour s'installer à Guéret

Située dans le centre de Guéret, une maison est en vente depuis un an, 167 mètres carrés pour 67 000 euros. Désormais, la ville propose aux acheteurs une prime de 10% du prix de vente dans la limite de 10 000 euros, à condition de faire des travaux. La mesure est plutôt bien accueillie par les habitants afin de redynamiser un centre-ville à l'agonie, comme beaucoup de petites villes dans le pays. "C'est une très bonne idée" ; "Si ça peut faire revenir un peu de monde, même dans les commerces, ce serait très bien", ont affirmé certains. Pour bénéficier de la somme, les futurs propriétaires doivent toutefois remplir plusieurs conditions : ne pas dépasser un certain niveau de revenu et vivre dans un T3 minimum dans le centre historique. L'objectif est de réhabiliter un maximum de logements anciens et devenir une ville attractive, alors que le baromètre de l'emploi est déjà au beau fixe dans le département. Dans l'immédiat, dix primes sont disponibles pour des projets. En cas de succès, Guéret ne s'interdit pas d'en attribuer de nouveau.