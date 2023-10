Jusqu'à 14 °C de moins en 24 heures

Un temps gris et frais, une météo maussade qui redonne le sourire aux habitants d'Orthez (Pyrénées-Atlantiques). L'une d'entre eux nous confie : "On était écrasés par la chaleur". En une journée, le thermomètre est passé de 36 à 22 °C, avec des conséquences directes sur les tenues vestimentaires. Une commerçante a remarqué le changement ce mardi matin : "Demain, s'il fait chaud, peut-être que je vais repartir dans les robes". Au bord des routes, des travailleurs attendaient aussi avec impatience l'arrivée de l'automne. "C'est un bonheur, il fait 20 °C, ça va durer toute la journée", lance l'un d'eux. Ces derniers jours, les animaux souffraient de la chaleur. Si les vaches ont encore de l'herbe en abondance, elles devaient boire jusqu'à trois fois plus d'eau qu'habituellement. Un agriculteur nous explique : "Elles nous ont siphonné 3 000 litres d'eau, ce qui est énorme. De base, elles le boivent en quatre à cinq jours". Un temps de saison qui ne va pas durer. Il devrait faire 32 °C dimanche prochain, nous seront le 8 octobre. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Devaux, J. Rivara