Jusqu'à 15 degrés au-dessus des moyennes de saison !

Ne vous fiez pas à la couleur du ciel. Ce lundi matin, les Brestois prennent leur café en terrasse. On a 20 degrés dans la matinée et 30 degrés prévus cet après-midi, soit trois degrés de plus qu'à Nice. Ces températures un peu folles interrogent. "Ce n'est pas habituel. Après, on apprécie d'avoir un peu plus de chaleur et que l'été se prolonge", lance une habitante. Presque peu partout dans l'Hexagone, les températures s'affolent en cette mi-septembre. Aujourd'hui, ce pic de chaleur est l'une des conséquences du passage de la tempête Daniel au large des côtes Atlantique. Dans son sillage, l'air chaud de la péninsule ibérique va envahir les trois-quarts du territoire. "On attend des températures qui vont dépasser la barre des 35 degrés pour un mois de septembre. Ce qui constitue des valeurs totalement exceptionnelles, qui sont en l'occurrence proches des records pour les régions du Sud-Ouest", explique Tristan Amm, prévisionniste chez Météo France. À regarder la courbe des températures moyennes au niveau national, des excès de chaleur se sont multipliés tout au long de cette année. Elles reviendront à la normale dès ce mardi. TF1 | Reportage C. Bayle, C. Ebrel, M.L Bonnemain