Jusqu'à 19 °C ce matin : la douceur s'installe

Un petit-déjeuner au soleil, face à l’océan, ces touristes venus de Lyon ont choisi la meilleure fenêtre météo pour visiter le Pays basque. Et ils sont nombreux à ainsi profiter. De quoi donner le sourire à Léa Laloye, qui installe même déjà les glaces. Pourtant, ce n’était pas franchement gagné il y a encore quelques jours. "C’est l’hiver, l’été d’un coup. Dimanche, il a fait très mauvais. Du coup, on était un peu sceptique. Et finalement, en fin de semaine, ils ont annoncé 25 °C. On est très content", affirme-t-elle. Entre le week-end dernier et aujourd’hui, le mercure a plus que doublé : 8 °C dimanche au réveil, 19 °C ce jeudi matin. L’eau est encore fraîche : 13 °C. Mais avec une telle douceur sur le sable, le temps est idéal pour une baignade. Maillots de bain pour les plus courageux, tenues légères en tout cas pour tous. Il va faire 26 °C à Saint-Jean-de-Luz cet après-midi, alors les commerçants s’adaptent. Sandales et claquettes devraient être de sortie tout le week-end. Il fera jusqu’à 30 °C samedi dans les Pyrénées-Atlantiques. TF1 | Reportage H. Villate, A. Vieira