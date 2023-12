Jusqu'à 194 km/h en ville : la route de tous les danger

C'est une ligne droite de presque deux kilomètres sans le moindre ralentisseur, et où on oublie parfois de respecter les 50 km/h. Les excès de vitesse seraient quotidiens sur cette portion de route de la D190, empruntée par 10 000 véhicules tous les jours. Un problème bien connu des habitants d'Hardricourt (Yvelines), qui dénoncent depuis des années les comportements de certains chauffards. Alors, pour dissuader les fous du volant, la mairie a décidé d'agir. Elle a notamment décidé d'investir dans un radar pédagogique. Cela lui a permis de comptabiliser ces excès de vitesse, et certains d'entre eux sont à peine croyables. En seulement 40 jours, le radar a constaté 47 000 véhicules en infraction. Un chauffard a même été enregistré à 194 km/h. Après trois ans de négociations avec le département, la mairie a finalement eu gain de cause. Un ralentisseur devrait être installé dès 2024. "C'est une bonne nouvelle. On remettra nos radars pédagogiques sur place pour voir si ça a un effet ou pas", explique Alain Guillon. TF1 | Reportage A. Bourdarias, M. Kouho, C. Blanquart