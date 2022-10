Jusqu'à 2,28 euros le litre, des excès à la pompe ?

Voilà des tarifs que les automobilistes espéraient ne plus revoir de sitôt. Ce vendredi matin, dans plusieurs stations-services marseillaises, le carburant est de nouveau passé au-dessus des deux euros. "C'est du délire, donc on revient à des tarifs qui reviennent avant les aides de l’État", s'exclame un automobiliste. Pourtant, il y a foule pour faire le plein dans ces stations où les prix flambent. Car ce sont parfois les seules à être approvisionnées. Et face à la pénurie, les automobilistes cherchent désespérément du carburant. Mais pourquoi les prix ont-ils autant grimpé en seulement quelques jours ? Et surtout pourquoi un tel écart entre les stations-services ? "Pour la fixation des prix dans les stations-services, ça dépend de la date de réapprovisionnement de la station-service. Et comme les prix ont beaucoup bougé et plutôt à la hausse, on a des écarts d'affichage assez importants", affirme Frédéric Plan. Le carburant importé coûte plus cher. De plus, réapprovisionner les stations en ces temps de pénurie est plus compliqué, et fait donc aussi augmenter les prix. TF1 | Reportage L. Huré, P. Fontalba