Jusqu'à 25 degrés un 13 novembre !

En plein mois de novembre, ces deux touristes s'offrent un petit déjeuner en terrasse. "On devrait se réchauffer auprès d'un petit feu de cheminée et là, on est en terrasse sans manteau." ; "C'est agréable, ça fait plaisir. On va en profiter au maximum", témoignent-elles. Au Grau-du-Roi (Gard) ce lundi matin, il fait déjà seize degrés. Un temps particulièrement doux. Pour certains, inutile de se couvrir. "J'ai pris un petit gilet, mais j'ai mis à la ceinture." ; "C'est agréable, ça permet de prolonger un petit peu les balades. D'un autre côté, c'est un peu inquiétant parce que je ne sais pas si c'est une bonne chose pour notre planète". Des températures anormalement élevées. Ces marcheurs ont tout de même choisi d'en profiter. "Malgré la douceur, on a chaud. Moi, je suis toute transpirante là", confie l'une d'entre eux. Pendant ce temps, les restaurateurs se préparent. Cette serveuse dresse les tables à l'extérieur. Une manière de prolonger la saison. Des températures de 20 °C sont attendues dans l'après-midi. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J.V. Molinier