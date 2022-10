Jusqu'à 30 °C dans le Sud-Ouest, la vie comme en été

Les rideaux des camping-cars sont déjà fermés à neuf heures ce vendredi matin. Ces vacancières sont sorties dès les premiers rayons de soleil. Cette nuit, à Tarbes, la température a frôlé les 20 °C. "On est trois avec ma fille et ma mère. Du coup, il fait trop chaud. On ouvre tout", témoigne la dame. Cette année, Robert et Lilienne ont changé leur plan. Avec ces chaleurs, ils préfèrent rester dans les Hautes-Pyrénées. Au boulodrome, les joueurs ont ressorti les shorts et les casquettes. Des températures qui inquiètent Frédéric, bouliste et jardinier. "Les salades repoussent. Tout repart à nouveau. J'ai même des aubergines qui repartent. Ce n'est pas normal", confie-t-il. À onze heures, le thermomètre affiche déjà 25 °C. Dans cette brasserie, les chefs ont retiré le potage de la carte. Ce cocher s'adapte également. Avec ces vacances ensoleillées, il multiplie les balades. Les touristes se croient presque en juillet. "Il y a quand même beaucoup de monde", affirme-t-il. Seuls les arbres roussis rappellent l'automne. TF1 | Reportage M. Chaize, J.M. Lucas