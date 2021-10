Jusqu'à 30 degrés : des températures dignes d’un mois d’août au Pays basque

Sur les ruelles de Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques), on retrouve les calmes de l'arrière-saison. Les températures replongent les visiteurs en plein été avec déjà 23 degrés ce mardi matin. Cette commune est la dernière étape française sur le chemin de Compostelle. La porte vers l'Espagne attire surtout pèlerins et randonneurs, ravis des températures exceptionnelles. Pour eux, c'est l'ambiance parfaite pour profiter du paysage. La météo invite à prendre le temps d'apprécier les façades et les panoramas d'un des plus beaux villages du Pays basque. "On a toujours des belles arrière-saisons par ici. Jusqu'en fin octobre, c'est super agréable", lance une habitante. Le thermomètre devrait frôler les 30 degrés cet après-midi au soleil. Trois amis venus des Alpes-Maritimes ne veulent pas perdre une minute de leurs vacances. "Un temps comme ça, on ne peut pas rêver mieux", se réjouit l'une d'eux. Et ce n'est pas encore terminé, le beau temps et la chaleur devraient durer jusqu'à ce mercredi au Pays basque.