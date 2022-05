Jusqu’à 30° C attendus à Limoges

Dans un parc ce mercredi matin, certains ont trouvé le bon moyen de profiter du soleil et d'une chaleur encore acceptable. D'autres ont préféré la version petite promenade entre amis avec casquette sur la tête pour les enfants. Et à cette heure-là, il ne fait pas encore trop chaud pour sortir. Pas encore gênés par la chaleur, les animaux du parc, eux, se laissent caresser par les enfants, comme un petit parfum de vacances. C'est un cadre idéal partagé par d'autres familles à la recherche de fraîcheur et de calme. Dans un autre parc, on constate d'autres petits plaisirs de saison pour se rafraîchir à l'ombre naturelle de grands arbres. Dans un commerce, il y a des clients chaque jour plus nombreux et ravis de passer un bon moment. Et pour la patronne du snack, la saison est lancée. "Un petit peu plus de glace que d'habitude, en espérant que le mois de mai soit comme ça jusqu'à fin octobre", explique Céline Magne, la gérante. C'est un souhait partagé par tous les amateurs de soleil, à condition de trouver un peu de fraîcheur. TF1 | Reportage C. Paradès, H. Lévêque