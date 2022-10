Jusqu'à 30°C, une douceur anormale un 17 octobre

Shorts et sandales étaient de sortie ce lundi matin sur le marché de Soustons (Landes). "Il fait trop chaud déjà" ; "C'est plutôt inquiétant", témoignent des passants. Le thermomètre affichait 20 °C dès neuf heures ce matin. Malgré la pluie, la température est estimée à près de 30°C cet après-midi, soit presque 10 °C au-dessus des moyennes de saison. Le thermomètre grimpe et certains commerçants s'inquiètent. "Quelques degrés, ça fait beaucoup quand même", explique l'un d'entre eux. Avec cette douceur presque estivale, Émilienne et ses chaussettes font chou blanc. "En principe, je vends des chaussettes, des pulls, des vestes, des manteaux. Mais là, rien de tout ça", affirme-t-elle. Côté fruits et légumes, ces températures inhabituelles ont également des conséquences bien visibles. "Au lieu de faire une soupe, on va faire une salade de tomates", confie un client. Tomates, fraises et courgettes, sont encore nombreux sur les étals. Un épisode de chaleur anormal pour la saison qui va perdurer jusqu'en milieu de semaine. TF1 | Reportage V. David, M. Larradet